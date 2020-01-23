Украина

"Укрзалізницю" передадут в управление немецкой компании на 10 лет: сделано громкое заявление

На полях Всемирного экономического форума в Давосе Украина подписала соглашение, которым определила будущее «Укрзалізниці» на ближайшие десять лет. Меморадум подписан 22 января с железнодорожным оператором Германии Deutsche Bahn AG.

«Да, мы хотим отдать немцам на десять лет в управление железную дорогу», — приводит Интерфакс-Украина слова премьер-министра Алексея Гончарука.

Ранее премьер уточнял, что меморандум о взаимопонимании с Deutsche Bahn позволяет Украине сохранить контроль над железнодорожным монополистом, а немецкие специалисты возьмут на себя реформирование «Укрзалізниці». Продажа или аренда стратегического государственного актива пока не обсуждалась.

Напомним, нынешний председатель правления «Укрзалізниці» предложил в 2020 году приостановить его контракт. Евгений Кравцов намерен сменить работу.

Фото tvoemisto.tv

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