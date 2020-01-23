«Мне было страшно»: откровения самого яркого участника первого эфира «Голосу країни» (фото)

Шоу-бизнес

Стартовал десятый сезон популярного вокального шоу «Голос країни» («1+1»). Одним из самых ярких участников первого эпизода слепых прослушиваний стал ресторатор из Одессы, эксперт телепроекта «Одруження наосліп» и участник «Танців з зірками» Даниэль Салем. Его исполнение песни Владимира Высоцкого «07» сразу же развернуло кресла Тины Кароль, Потапа и Насти Каменских. Даниэль, который с детства мечтает о карьере вокалиста, выбрал команду Тины. В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Даниэль признался, что заставило его прийти на проект, назвал самый сложный момент в шоу и рассказал, от чего ему пришлось отказаться.

— Я с детства мечтал стать рок-звездой, — рассказал Даниэль. — А в четвертом эфире «Танців з зірками» мне удалось выйти на паркет и спеть саундтрек к фильму «Звезда родилась». Помню, тогда в полной мене ощутил, что должен петь, выступать перед зрителями, чтобы реализовать свою самую большую мечту. Знаете, выйти на сцену «Голоса» — для меня это уже маленькая победа. Вот и дочку свою учу тому, что не нужно ничего бояться, надо действовать. Помню, когда мне позвонили и сказали, что я прошел на слепые прослушивания, долго не мог поверить, что все это происходит со мной! Но если ты идешь к своей мечте, то все получится.

— Прошло совсем немного времени, и вы опять вернулись в павильон, где проходили «Танці з зірками».

— Знаете, мне сейчас кажется, будто я, соскучившись по детскому лагерю, наконец уговорил родителей остаться еще на одну смену. Когда вновь увидел команду «Танців з зірками», было ощущение, что просто встретился с моими любимыми преподавателями. Здесь все родное, все свои.

— Где вы учились вокалу?

— Нигде! Да и в семье у меня нет профессиональных вокалистов. Правда, мама мне часто пела, когда был маленький, я очень любил ее голос. А теперь меня дочь Луна просит спеть ей перед сном. Мне кажется, ее успокаивает мой тембр, и она быстро засыпает. Иногда пою ей колыбельные, но чаще — красивые баллады семидесятых и восьмидесятых годов. В них много смысла, есть любовь и страдание, а я человек лирический.

— Говорят, вы даже создали рок-группу!

— Да, но при этом сам в ней не пою. На самом деле организовать собственную рок-команду было моей давней мечтой. Я ее осуществил, и эта рок-группа была создана специально для выступлений в моем баре. Я продюсер ребят, их менеджер и идейный вдохновитель. Мы вместе объездили с концертами десятки стран: Грузия, Турция, Египет… Это большое развитие моих организационных навыков, но я всегда мечтал петь в рок-группе! Надеюсь, однажды это все-таки осуществится.

— У вас есть кумиры в музыке?

— Сложно ответить однозначно. Я меломан. Одни из моих любимых исполнителей — британская рок-группа Black Sabbath. Среди ее основателей был Оззи Осборн, который и привил мне любовь к этому стилю. Однажды рокер сказал, что зачитывал до дыр «Волшебника страны Оз», отчего и пошло его прозвище Оззи. Мне кажется, он большой мечтатель, как и я.

— Тем не менее для слепых прослушиваний вы выбрали песню Владимира Высоцкого…

— Это произошло совершенно органично. На тридцатилетие я собрал всех друзей у себя в баре в Одессе и устроил небольшой концерт, исполнив 12 песен из репертуара легендарного Владимира Высоцкого. Поэтому, когда пришло время выбирать песню для слепых прослушиваний, сразу же подумал о «07» и не ошибся. На самом деле это очень лирическая композиция, про любовь. Она адресована женщине, которая находится далеко, и телефонный диспетчер становится твоим лучшим другом, который сочувствует и желает соединить с абонентом во что бы то ни стало. Наверное, мне удалось передать эти эмоции.

— Что чувствовали перед тем, как выйти на сцену «Голосу країни»?

— Очень волновался. Признаюсь, даже гораздо сильнее, чем перед выходом на паркет на «Танцях з зірками». Мне было страшно, но я говорил себе: «Ты уже здесь, ты прошел самое сложное, так что давай, дерзай!» Знаете, я изначально хотел попасть в команду Тины Кароль. Даже не знаю почему. Может, потому что мы оба — Водолеи. И, выходя на сцену «Голоса», надеялся, что она ко мне повернется. А тут оказалось, что повернулись еще и Потап с Настей Каменских! Это было просто чудо. Я прямо со сцены позвонил своей дочери Луне и поделился с ней радостью. Но, конечно, выбрал команду, о которой мечтал, — Тины Кароль.

— Вы уже готовитесь к следующему этапу вокальной гонки — «Боям»?

— Сейчас много времени уделяю фонетике, стараюсь услышать себя со стороны и понять, как я воспринимаю звуки. В день у меня на это уходит по два часа точно. Пришлось немного изменить свое питание: отказался от сухариков, чипсов и газированных напитков — все это вредит связкам.

Конечно, у нас активно идут репетиции с Тиной Кароль. Мы работаем над вокалом, подачей, я многому у нее учусь. В последнее время я просто стал петь повсюду: дома, в машине, на работе… Теперь мне это по-настоящему нравится. Конечно, хотелось бы пройти в шоу как можно дальше и выступить на прямых эфирах. Но самый главный шаг я уже сделал — пришел на «Голос». Так что посмотрим, как все будет дальше складываться.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что после первого выпуска популярного вокального шоу «Голос країни» разгорается громкий скандал вокруг одной из участниц. Пришедшая на проект бывшая солистка группы «Ленинград» Василиса Старшова попала в базу «Миротворца». На сайте опубликованы данные о том, что Василиса в августе 2016 года незаконно посещала аннексированный Крым.

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