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Собрание очень разных людей: социолог метко описала партию Зеленского
Политическая сила «Слуга народа» является партией только формально, поскольку вобрала в себя очень разных игроков. И в отсутствие лидера «слуги» останутся без объединяющего начала, а значит, и будущее партии тоже сомнительно. Такое мнение в интервью «ФАКТАМ» высказала известный социолог, директор Фонда «Демократические инициативы» Ирина Бекешкина.
По мнению социолога, внутренние противоречия между членами «Слуги народа» будут только усугубляться. Есть риск, что партия расколется на несколько частей.
«Пока это не партия, а просто собрание очень разных по сути людей, которых объединяет то, что они голосуют по указке… Там есть очень толковые люди, есть совсем бестолковые. Но, самое главное, они с разными взглядами на жизнь и на будущее страны. Так что вопрос жизнеспособности этой политической силы отнюдь не праздный», — объяснила Бекешкина.
Напомним, ранее сами представители «Слуги народа» признавали наличие внутренних конфликтов в политсиле, существование нескольких центров влияния и принятия решений. А Зеленский грозился распустить политсилу, если партийцы начнут «есть друг друга».
Подробно о том, как связано политическое будущее Владимира Зеленского и его партии, в интервью Ирины Бекешкиной «Зеленский повторяет ошибки Порошенко, а те, кто ждали от него мира, будут разочарованы».
Фото Офис президента Украины
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