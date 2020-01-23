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Грабители ворвались в дом и запытали женщину до смерти
В городе Радехов Львовской области вечером в среду, 22 января, несколько вооруженных неизвестных в масках совершили разбойное нападение на частный дом директора Радеховского лесхоза.
Как предварительно сообщают правоохранители, в этот момент в доме находилась вся семья, включая двух маленьких детей — внуков хозяина. Ворвавшиеся грабители связали членов семьи и принялись их пытать, требуя денег. В ходе нападения умерла одна женщина, дети не пострадали. Бандиты, забрав деньги и ценности, скрылись. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, эксперты.
По утверждению других источников, нападавших было пятеро. Они якобы представились сотрудниками СБУ и под предлогом обыска ворвались в дом, в котором на тот момент, помимо 61-летнего хозяина, находилась его 59-летняя жена, 34 летняя дочь, 87-летняя теща и маленькие внуки — 2 и 5 лет. Бандиты сначала избили взрослых, потом связали их и принялись жестоко пытать. От полученных травм на месте умерла жена директора лесхоза. Ее муж в тяжелом состоянии госпитализирован.
По факту открыто уголовное производство по статьям «Умышленное убийство» и «Разбой», которые предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества.
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