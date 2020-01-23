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Шоу-бизнес

Засохшие цветы и соска сына: сестра Жанны Фриске впервые показала ее квартиру (видео)

11:25 23 января 2020 581
Жанна Фриске
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Младшая сестра певицы Жанны Фриске Наталья, которая недавно пожаловалась на странное использование памятника с могилы, впервые показала квартиру покойной родственницы.

На видео, опубликованном в Instagram, сестра певицы рассказала, что в квартире ничего не меняли. Все вещи Жанны лежат там, где она их оставила, родственники просто регулярно проводят уборку.

В вазе все еще стоят цветы (засохшие), а в кофейной чашке — соска маленького сына.

«Вот ее комната. Она у нее была девичьей-девичьей, розовая», — показала Наталья.

Она также продемонстрировала гардероб Жанны. «Мама уже, правда, переложила здесь все, рассортировала. Это Жанночкин рай», — констатировала сестра покойной.

Напомним, что Жанна Фриске умерла 15 июня 2015 года после долгой борьбы с раком.

Кстати, сама Наталья решила вернуться в шоу-бизнес. Она уже записала новую песню.

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