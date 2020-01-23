Эксперты раскритиковали планы Минобороны по закупке бронеавтомобилей для ВСУ

Украина

Журналист Юрий Бутусов раскритиковал идею покупки 140 бронеавтомобилей «Козак-2» для нужд ВСУ. Об этом он написал на сайте «Цензор.Нет». По его словам, предложение внесено в проект Гособоронзаказа на 2020 год, который подан на утверждение министру обороны Андрею Загороднюку. Общая стоимость бронеавтомобилей — около 1,4 миллиарда гривен.

Журналист объясняет, что двухосные бронеавтомобили массой в 15 тонн типа «Козак-2» и «Варта» не подходят для эксплуатации на вязком черноземе Донбасса. Подобная техника придумана американцами для эксплуатации в Африке и на ближнем Востоке и не подходит для военных действий в условиях АТО, где проходимость тяжелая даже для гусеничной техники. Кроме того, тяжелая 15-тонная машина очень медленная и заметная — высока вероятность обнаружения и поражения.

«Подобные бронеавтомобили похожи на защищенный броней автобус и применяются для очень ограниченного спектра задач, поскольку требуют либо сухой погоды и твердого грунта, либо хороших дорог. На случай войны с РФ нужна техника, которая пройдет везде и укроется везде… достаточно экономична, которая может быстро перебросить на опасное направление миномет, пулемет, ракетный комплекс, забрать раненых, подвезти боеприпасы и снабжение. Подобные машины в Украине есть („Дозор“, „Новатор“, „Козак-1“, „Кугуар“, „Спартан“), если Минобороны поставит производителям задачу под гарантии государственных закупок, появятся и новые модели. Но техническое задание на украинские легкие бронеавтомобили поставлено не будет — ВСУ не собираются их закупать в 2020 году вообще, только 15-тонные машины», — возмущается журналист.

Журналист также поставил под сомнение прозрачность закупок, поскольку они не учитывают реальную потребность войск (никто не советовался с боевыми командирами), а цены на бронеавтомобили завышены.

«Колесные бронеавтомобили „Козак-2“ армия планирует купить по цене примерно в 10 миллионов гривен, это не менее 400 тысяч долларов. Бюджет закупки партии в 140 машин — не менее 1,4 миллиарда гривен. Цена закладывается примерно на 2 миллиона выше, чем при закупках 18-го года, — надеюсь, этому тоже есть какое-то обоснование у тех, кто планирует такую закупку», — комментирует Бутусов.

Военный эксперт Юрий Колесников на своей странице в Facebook высказал более жесткую оценку покупке ненужных на передовой бронеавтомобилей «Козак-2»:

«После предвыборной критики действий предыдущей власти общество и армия ожидали реального прекращения коррупции на военных закупках. Решение этой проблемы требует не создания новых „антикоррупционных“ структур, а смены процедур закупок военной техники и вооружения. К сожалению, после смены власти в Минобороны ничего не изменилось — практически неприкрыто, предпринимается попытка украсть только на одной закупке бронемашин около 300 млн грн. Большинство комплектующих „Козак-2“ — импортные, после укрепления гривны общая цена бронеавтомобиля должна была снизиться, но, согласно проекту Гособоронзаказа, каждый „Козак-2“ существенно подорожал… Разрекламированные СНБО и Минобороны, национальные испытания проводились для отвода глаз и не влияли на выбор образцов техники для последующего участия в тендере. Да и сам тендер вообще не проводился! Комиссия во главе с первым заместителем министра обороны Руснаком выполнила роль ширмы для коррупционной сделки», — отмечает Колесников.

Юрий Бутусов считает, что в Минобороны и на заседание комитета по обороне ВР нужно пригласить командиров боевых рот и батальонов для понимания реальных потребностей армии и формирования новой доктрины современных боевых действий. Поскольку сейчас наша армия организована и вооружена по стандартам 70-х годов.

«Одной из главных проблем ВСУ является низкая мобильность — армия малоподвижна, прикована к позициям», — говорит эксперт.

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