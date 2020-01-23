Украина

Посреди зимы на Донбассе расцвели цветы: в сети показали удивительное фото

Несмотря на вторую декаду января погода в Украине соответствует ранней весне, метеорологическая зима пока так и не наступила. Природа логично отреагировала на аномалию, и в южной части страны уже начали распускаться первоцветы.

Весенние цветы в январе были сфотографированы на Белосарайской косе в Приазовье, на юге Донецкой области. Фото опубликовала Наталья Шиман в Facebook.

Теплый январь хоть не уникален за все время погодных наблюдений, но дал повод говорить о природных аномалиях. В Украинском гидрометцентре говорят, что с 27 января ожидается очередная волна потепления. В отдельных регионах днем возможны +10 градусов. Об этом в статье «Синоптики рассказали о погоде в Украине до конца недели».

Пока Украина удивляется теплу в январе, другие страны пережили погодные аномалии иного характера. В Тегеране выпал снег, а в пустыне Саудовской Аравии снегопады стали настоящим стихийным бедствием.

Фото Наталья Шиман/Facebook



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