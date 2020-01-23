Рейтинг Зеленского обязательно упадет: названы очевидные причины

Украина

Предвыборные обещания Владимира Зеленского о наступлении мира и процветания невозможно выполнить быстро, а потому неизбежно будет расти число разочаровавших в президенте. Об этом в интервью «ФАКТАМ» заявила директор Фонда «Демократические инициативы» Ирина Бекешкина.

Как отмечает социолог, Зеленский не в силах выполнить желание своих избирателей о «конце эпохи бедности».

«Избиратели рассчитывали на повышение уровня жизни. Но эпоха бедности не закончится. Вот предположим, что пенсионерам повысят пенсию на 20 процентов. Получал человек две тысячи гривен, будет получать две четыреста. Это что, спасает? Нет, конечно», — объяснила социолог.

Еще одно громкое обещание Зеленского — о мире на Донбассе — также обречено остаться невыполненным.

«Мира на Донбассе пока не будет. Эта кровавая драма будет длиться, длиться и длиться… Те 20 процентов, которые верили, что придет Зеленский и наступит мир, все равно окажутся разочарованными», — добавила директор Фонда «Демократические инициативы».

Напомним, по данным КМИС, в ноябре-2019 украинцев, положительно относящихся к Зеленскому, осталось 52%. Социологическая группа «Рейтинг» утверждает, что в декабре-2019 работой президента Зеленского были удовлетворены 62%.

Что будет дальше с показателями доверия, читайте в интервью Бекешкиной «ФАКТАМ» «Зеленский повторяет ошибки Порошенко, а те, кто ждали от него мира, будут разочарованы».

Фото Офис президента Украины

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