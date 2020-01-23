24.31 / 24.58 26.83 / 27.24
Киев: +1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Рейтинг Зеленского обязательно упадет: названы очевидные причины

13:29 23 января 2020 149
зеленский
Инф. «ФАКТОВ»

Предвыборные обещания Владимира Зеленского о наступлении мира и процветания невозможно выполнить быстро, а потому неизбежно будет расти число разочаровавших в президенте. Об этом в интервью «ФАКТАМ» заявила директор Фонда «Демократические инициативы» Ирина Бекешкина.

Как отмечает социолог, Зеленский не в силах выполнить желание своих избирателей о «конце эпохи бедности».

«Избиратели рассчитывали на повышение уровня жизни. Но эпоха бедности не закончится. Вот предположим, что пенсионерам повысят пенсию на 20 процентов. Получал человек две тысячи гривен, будет получать две четыреста. Это что, спасает? Нет, конечно», — объяснила социолог.

Еще одно громкое обещание Зеленского — о мире на Донбассе — также обречено остаться невыполненным.

«Мира на Донбассе пока не будет. Эта кровавая драма будет длиться, длиться и длиться… Те 20 процентов, которые верили, что придет Зеленский и наступит мир, все равно окажутся разочарованными», — добавила директор Фонда «Демократические инициативы».

Напомним, по данным КМИС, в ноябре-2019 украинцев, положительно относящихся к Зеленскому, осталось 52%. Социологическая группа «Рейтинг» утверждает, что в декабре-2019 работой президента Зеленского были удовлетворены 62%.

Что будет дальше с показателями доверия, читайте в интервью Бекешкиной «ФАКТАМ» «Зеленский повторяет ошибки Порошенко, а те, кто ждали от него мира, будут разочарованы».

Фото Офис президента Украины

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Трудовая книжка

"Не вырубишь топором": в ПФУ объяснили, как ошибка в трудовой книжке может уменьшить размер пенсии

Роман Золотарев из «Х-фактора»

Экс-участнику "Х-фактора" отменили смертный приговор: первые подробности и фото

самолет

Дым заполнил салон за считанные минуты: лайнер Ryanair загорелся в полете (видео)

Лиза Галкина

«Готова артистка»: Лиза Галкина поразила поклонников исполнением знаменитой песни Джо Дассена

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер