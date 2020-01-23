Дело «Корвалола» затягивается из-за несовершенства правовой системы, – эксперты

Общество и люди

Попытки монополизации компанией «Фармак» советского лекарственного бренда «Корвалол» свидетельствуют об отсутствии должного правового контроля в сфере интеллектуальной собственности со стороны государства. Такого мнения придерживаются эксперты в комментариях к судебному спору между фармацевтическими компаниями «Фармак» и «Дарница».

Эксперт по конституционному праву Богдан Бондаренко считает, что вопрос о принадлежности названия «Корвалол» абсурден по сути. Он напомнил, что еще в 2010 году суд принял решение относительно прав собственности на это лекарство в пользу «Дарницы».

«Решение в пользу „Дарницы“ было принято еще в 2010 году, а сейчас идет процесс отката, делаются попытки переиграть все это разными путями, хотя прошло уже девять лет. Решения 2010 года не должны пересматриваться. Не имеет значения, есть ли у кого-то бизнес-интересы, меняется ли власть», — отметил эксперт.

Бондаренко напомнил, что Петр Порошенко в 2017 году подписал указ о создании Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности, который должен рассматривать подобные вопросы. Однако, по словам эксперта, до сегодняшнего дня суд так и не приступил к работе. И этим пользуются компании, которые пытаются монополизировать права на известные бренды.

«Да, есть естественные монополии. Но когда частная компания монополизирует рынок, это плохо. На бумаге у нас создан суд по интеллектуальной собственности, и он доложен рассматривать такие дела — связанные с патентами, изобретениями. Но, к сожалению, суд не работает», — добавил эксперт.

Такого же мнения придерживается эксперт Алексей Якубин. По его мнению, именно несовершенство правовой системы позволяет «Фармаку» продолжать попытки присвоить себе бренд «Корвалол».

«У нас по факту нет суда по интеллектуальной собственности. И это колоссальная проблема для нашей страны. Один из ярких примеров — компания „Фармак“, которая уже 15 лет пытается получить монополию на название „Корвалол“, хотя это лекарство разработано еще в Советском Союзе, и в постсоветских странах вокруг нас препараты под таким брендом свободно производятся», — подчеркнул политолог.

«Фармак» мог бы претендовать на «Корвалол», если бы это он был препаратом, запатентованным этой компанией, считает юрист Андрей Виргинский.

«Корвалол» — это не оригинальная продукция, она выпускается со времен СССР. Препарат не является рецептурно эксклюзивным. Нам не хватает честных методов борьбы в отраслях, которые приносят прибыль", — отметил он.

Напомним, суды между «Фармаком» и «Дарницей» начались еще 2004 году. «Фармак» называет себя единственным производителем «Корвалола» со времен СССР, хотя препарат с таким названием выпускали 70 фармацевтических заводов Советского Союза.

В 2011 году «Фармак» полностью проиграл «Дарнице» процесс, где предметом спора являлось обозначение «Корвалол». Но в 2017 году «Фармак» возобновил судебную тяжбу, изменив предмет спора на «Корвалол Corvalolum».

30 октября 2019 года Хозяйственный суд Киева вынес решение в пользу «Фармака». Но «Дарница» подала апелляцию, и 23 января 2020 года дело вновь рассмотрит киевский апелляционный суд.



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