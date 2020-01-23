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Шоу-бизнес

«Очень худые стали»: Потап и Настя взволновали сеть семейным фото

13:57 23 января 2020 778
Потап и Настя
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Популярная украинская певица Настя Каменских (NK), которая ранее похвасталась фигурой в купальнике, взволновала соцсети фото с мужем — продюсером Алексеем Потапенко (Потапом).

«Дарите любовь и будьте любимы! Это окрыляет и вдохновляет», — подписала она снимок, сделанный в Мексике.

Потап и Настя

Поклонники пары отметили, что Потап и Настя похорошели, а рэпер даже помолодел. Но были и те, кому не понравилась внешность артистов. Эти люди считают, что Каменских и Потапенко слишком сильно похудели. Также комментаторы считают, что Насте «пора рожать».

«Очень худые стали… хватит отдыхать… не нервируйте людей… а когда ребёнка планируете?», «Давай уже ляльку Потапу», «Потап, как похудел, стал не Потап, страшный такой», — пишут они.

Потап и Настя

Потап и Настя

Потап и Настя

Напомним, ранее Настю Каменских заподозрили в беременности.

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