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«Очень худые стали»: Потап и Настя взволновали сеть семейным фото
Популярная украинская певица Настя Каменских (NK), которая ранее похвасталась фигурой в купальнике, взволновала соцсети фото с мужем — продюсером Алексеем Потапенко (Потапом).
«Дарите любовь и будьте любимы! Это окрыляет и вдохновляет», — подписала она снимок, сделанный в Мексике.
Поклонники пары отметили, что Потап и Настя похорошели, а рэпер даже помолодел. Но были и те, кому не понравилась внешность артистов. Эти люди считают, что Каменских и Потапенко слишком сильно похудели. Также комментаторы считают, что Насте «пора рожать».
«Очень худые стали… хватит отдыхать… не нервируйте людей… а когда ребёнка планируете?», «Давай уже ляльку Потапу», «Потап, как похудел, стал не Потап, страшный такой», — пишут они.
Напомним, ранее Настю Каменских заподозрили в беременности.
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