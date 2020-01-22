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Шоу-бизнес

"Глаз не оторвать": Каменских "завела" поклонников своим фото после душа

2:35 22 января 2020 43
Настя Каменских
Инф. «ФАКТОВ»

Восхитившая недавно поклонников фигурой украинская певица Настя Каменских (NK) продолжает очаровывать своими женственными формами фанатов и мужа Потапа.

Так, во вторник Настя опубликовала новое фото в купальнике, которое очень понравилось пользователям.

На снимке на коже красотки поблескивают капельки воды — очевидно, она только вышла из душа. При этом Настя запрокинула руки верх, как будто отжимая волосы. Благодаря жесту видна тонкая талия, рельефный пресс и другие прелести девушки.

«Спокойствие, умиротворение, уединение», — подписала NK кадр.

Тем не менее, вместо спокойствия снимок подействовал возбуждающе на фанатов: за несколько часов он собрал уже более двухсот тысяч лайков и большое количество комментариев.

Одним из первых на него отреагировал муж Каменских Потап, поставивший под постом несколько огненных эмодзи.

Его примеру последовали фанаты.

«Гарненька», «Красивая», «Оставайтесь всегда самой красивой и привлекательной женщиной», «А что с животом?», «Красотка и шикарная фигурка», «Умничка!», «Krasotka klass» — пишут поклонники.

Некоторых из них (возможно — представителей мужского пола) фото по-настоящему «завело».

«Красотка фигурка супер-секси, просто глаз не оторвать», «Трусы пониже опусти», «YouarebestpersonIeverhaddreamedabout», «Нельзя быть совершенной такой», «Ещё выше трусы натяни», «Уже как-то многовато эротики!», — стонут они в изнеможении.

Тем не менее, вышедшая не так давно замуж певица, похоже, остается безразличной к стенаниям парней и мужчин, одаривая своим вниманием только «молодого» супруга.

Как известно, сейчас Настя Каменских вместе с мужем Потапом проводят зимние каникулы в Мексике. Сначала пара поселилась на популярном курорте Канкун, а затем перебралась в другой город на побережье — Тулум.

В то же время, как выяснилось, в Мексику Настя прилетела не только отдохнуть, но и поработать — она записала совместный хит с одним из мексиканских исполнителей и сейчас покоряет латиноамериканский шоубизнес.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», под горячим мексиканским солнцем Настя приняла участие в фотосессии для мексиканского издания мужского журнала «Плейбой». Съемки получились очень эффектными — интервью певицы для «Плейбоя» вышло под заголовком «Я горячая девушка».

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