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Конец одиночеству: Матильда Шнурова вышла в свет с новым мужчиной (фото)

14:53 23 января 2020 237
Матильда
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Экс-супруга лидера российской группы «Ленинград» Сергея Шнурова Матильда не только смирилась с новым браком бывшего, а и, как утверждают росСМИ, встретила новую любовь.

Так, Матильда посетила премьеру картины «Марафон желаний» в Москве. Она позировала на красной дорожке в роскошном платье, а позже к ней присоединился мужчина.

Матильда Шнурова

Выглядели они счастливой парой, поэтому журналисты выяснили, кто занял место Шнура в сердце Матильды. Оказалось, это московский ресторанный критик Михаил Лопатин — основатель проекта Insider.Moscow.

Как известно, у Матильды свой ресторан в Питере, так что пару объединяют не только дела сердечные.

Михаилу — 37 лет, он старше Матильды на пять лет.

Напомним, что Матильда была третьей женой Сергея Шнурова. Четвертой женой музыканта стала Ольга Абрамова. Говорят, она стала причиной распада группы «Ленинград».

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