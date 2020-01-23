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Передача "Укрзалізниці" в управление Deutsche Bahn: сделано важное уточнение
Немецкий железнодорожный оператор Deutsche Bahn не подтвердил информацию о получении в управление украинского монополиста «Укрзалізниця» на 10 лет. Об этом журналистам заявил представитель пресс-службы компании Керстин Екштайн.
Тем не менее он уточнил, что Deutsche Bahn все-таки будет предоставлять компании консультативные услуги.
«Эти (консалтинговые. Ред.) услуги будет предоставлять компания DB Engineering & Consulting, которая входит в Deutsche Bahn. Она поможет украинской компании решить ряд предпринимательских и технических вопросов», — сказал он.
Напомним, о подписании меморандума между Deutsche Bahn AG и «Укрзалізницей» премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил во время Давосского инвестиционного форума.
Ранее действующий председатель правления «Укрзалізниці» Кравцов, зарплата которого в 2019 году составляла в среднем 570 тысяч гривен в месяц, объявил, что в начале 2020 года намерен покинуть должность.
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