Происшествия

Машины вдребезги: первые подробности и фото с места лобового ДТП под Киевом

Во второй половине дня 23 января в пригороде Киева Петропавловской Борщаговке лоб в лоб столкнулись Renault и Lexus. Это произошло недалеко от мебельного городка, в котором 22 января вспыхнул масштабный пожар. Корреспондент «ФАКТОВ» побывал на месте ДТП — на улице Соборной.

На место происшествия пришлось вызывать спасателей.

Водителя Lexus и его пассажира, а также водителя Renault госпитализировали с множественными травмами.

По не подтвержденной пока официально информации, у водителя Lexus перелом бедра.

Кто из водителей и в какой степени виновен в случившемся, станет известно позже.

Ранее ««ФАКТЫ» сообщали, что в Харькове элитная иномарка Infiniti насмерть сбила подростка. А накануне в центре Одессы полицейский на авто сбил женщину с ребенком.

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