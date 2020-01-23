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Машины вдребезги: первые подробности и фото с места лобового ДТП под Киевом
Во второй половине дня 23 января в пригороде Киева Петропавловской Борщаговке лоб в лоб столкнулись Renault и Lexus. Это произошло недалеко от мебельного городка, в котором 22 января вспыхнул масштабный пожар. Корреспондент «ФАКТОВ» побывал на месте ДТП — на улице Соборной.
На место происшествия пришлось вызывать спасателей.
Водителя Lexus и его пассажира, а также водителя Renault госпитализировали с множественными травмами.
По не подтвержденной пока официально информации, у водителя Lexus перелом бедра.
Кто из водителей и в какой степени виновен в случившемся, станет известно позже.
Ранее ««ФАКТЫ» сообщали, что в Харькове элитная иномарка Infiniti насмерть сбила подростка. А накануне в центре Одессы полицейский на авто сбил женщину с ребенком.
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