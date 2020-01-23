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Гримчака внезапно перевели в другое СИЗО: что об этом известно
Арестованному экс-заместителю министра по вопросам оккупированных территорий Юрию Гримчаку сменили место содержания под стражей.
Экс-чиновника перевели из Черниговского СИЗО в Лукьяновский следственный изолятор. Об этом сообщила его жена.
«Юру этапировали из Черниговского СИЗО в Лукьяновское СИЗО Киева. Пока мы понятия не имеем: где он, с кем в камере, в каких условиях. Ждем сообщения от детективов, настаивавших на переводе», — написала в Facebook жена бывшего чиновника Юлия Гримчак.
По ее словам, нарушений со стороны арестованного не было.
Как ранее сообщалось, появилась информация, что бывшему заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Гримчаку предлагали занять пост «министра» в так называемой «ДНР».
Фото: Апостроф
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