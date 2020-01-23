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Украина

Гримчака внезапно перевели в другое СИЗО: что об этом известно

18:23 23 января 2020 21
Юрий Гримчак
Инф. «ФАКТОВ»

Арестованному экс-заместителю министра по вопросам оккупированных территорий Юрию Гримчаку сменили место содержания под стражей.

Экс-чиновника перевели из Черниговского СИЗО в Лукьяновский следственный изолятор. Об этом сообщила его жена.

«Юру этапировали из Черниговского СИЗО в Лукьяновское СИЗО Киева. Пока мы понятия не имеем: где он, с кем в камере, в каких условиях. Ждем сообщения от детективов, настаивавших на переводе», — написала в Facebook жена бывшего чиновника Юлия Гримчак.

По ее словам, нарушений со стороны арестованного не было.

Как ранее сообщалось, появилась информация, что бывшему заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Гримчаку предлагали занять пост «министра» в так называемой «ДНР».

Фото: Апостроф

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