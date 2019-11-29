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Общество и люди

В НАБУ заявили, что Гримчаку предложили пост "министра ДНР": неожиданные подробности дела

13:47 29 ноября 2019 78
Гримчак
Инф. «ФАКТОВ»

Бывшему заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Юрию Гримчаку, которого обвинили в вымогательстве, якобы предложили занять пост «министра» в так называемой «ДНР».

Как пишет РБК-Украина, об этом сообщает НАБУ, ссылаясь на материалы суда.

Издание сообщает, что «дело Гримчака» с 25 октября расследует НАБУ вместо Черниговского управления СБУ. Детективы бюро, как указано в решении суда, настаивают на содержании под стражей экс-замминистра в связи с риском его побега и игнорирования повесток на допросы.

«В ходатайстве детектива указанный риск также обосновывается среди прочего, возможностью (Гримчака — ред.) выбыть на территорию РФ или временно оккупированную территорию Украины, поскольку со слов последнего, тот получил предложение должности министра в ней», — сказано в материалах суда.

Защита считает эти опасения необоснованными, так как Грымчак находится в санкционных списках РФ.

Напомним, 21 ноября Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда на два месяца продлила арест экс-чиновнику. Ему предложили внести шесть миллионов гривен залога, а также переформулировали текст подозрения арестованному.

ГПУ обвинила Гримчака в том, что он и его помощник за взятку обещали повлиять на судей Верховного суда Украины за вынесение решения в пользу заинтересованного лица. Чиновник и помощник были задержаны 14 августа по подозрению в вымогательстве 1,1 млн долларов. Их задержали при получении части суммы в размере 480 тысяч долларов.

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