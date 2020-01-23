Украина

Украинцы получат «паспорт в смартфоне» к концу февраля: что известно о нововведении

В четверг, 30 января, пройдет презентация первого релиза «Дії» — сервиса по предоставлению государственных услуг онлайн. Приложение уже позволяет водителям оплачивать штрафы в электронном кабинете. Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации.

Сейчас в Минцифры работают над тем, чтобы до конца февраля каждый украинец получил возможность оцифровать ID-карту и биометрический загранпаспорт. Для этого решают не только технические, но и нормативные вопросы — министерство сотрудничает с МВД, ГМС и другими органами.

Документы в смартфоне позволят идентифицировать гражданина:

во время путешествий железнодорожным или воздушным транспортом в пределах страны;

при получении административных, гостиничных, телекоммуникационных, библиотечных услуг, а также на почте;

во время медицинского обслуживания, банковских операций;

при подтверждении личности в ходе запроса правоохранительных органов;

при подтверждении возраста во время покупки алкогольных напитков или табачных изделий;

при входе в административные здания;

при возвращении приобретенного товара в магазине.

Ранее сообщалось, что Минцифры решил провести ликбез для старших поколений.



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