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Украинцы получат «паспорт в смартфоне» к концу февраля: что известно о нововведении
В четверг, 30 января, пройдет презентация первого релиза «Дії» — сервиса по предоставлению государственных услуг онлайн. Приложение уже позволяет водителям оплачивать штрафы в электронном кабинете. Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации.
Сейчас в Минцифры работают над тем, чтобы до конца февраля каждый украинец получил возможность оцифровать ID-карту и биометрический загранпаспорт. Для этого решают не только технические, но и нормативные вопросы — министерство сотрудничает с МВД, ГМС и другими органами.
Документы в смартфоне позволят идентифицировать гражданина:
- во время путешествий железнодорожным или воздушным транспортом в пределах страны;
- при получении административных, гостиничных, телекоммуникационных, библиотечных услуг, а также на почте;
- во время медицинского обслуживания, банковских операций;
- при подтверждении личности в ходе запроса правоохранительных органов;
- при подтверждении возраста во время покупки алкогольных напитков или табачных изделий;
- при входе в административные здания;
- при возвращении приобретенного товара в магазине.
Ранее сообщалось, что Минцифры решил провести ликбез для старших поколений.
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