24.21 / 24.49 26.74 / 27.16
Киев: +1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Украинцы получат «паспорт в смартфоне» к концу февраля: что известно о нововведении

19:24 23 января 2020 94
В Минцифре
Инф. «ФАКТОВ»

В четверг, 30 января, пройдет презентация первого релиза «Дії» — сервиса по предоставлению государственных услуг онлайн. Приложение уже позволяет водителям оплачивать штрафы в электронном кабинете. Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации.

Сейчас в Минцифры работают над тем, чтобы до конца февраля каждый украинец получил возможность оцифровать ID-карту и биометрический загранпаспорт. Для этого решают не только технические, но и нормативные вопросы — министерство сотрудничает с МВД, ГМС и другими органами.

Документы в смартфоне позволят идентифицировать гражданина:

  • во время путешествий железнодорожным или воздушным транспортом в пределах страны;
  • при получении административных, гостиничных, телекоммуникационных, библиотечных услуг, а также на почте;
  • во время медицинского обслуживания, банковских операций;
  • при подтверждении личности в ходе запроса правоохранительных органов;
  • при подтверждении возраста во время покупки алкогольных напитков или табачных изделий;
  • при входе в административные здания;
  • при возвращении приобретенного товара в магазине.

Ранее сообщалось, что Минцифры решил провести ликбез для старших поколений.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Трудовая книжка

"Не вырубишь топором": в ПФУ объяснили, как ошибка в трудовой книжке может уменьшить размер пенсии

самолет

Дым заполнил салон за считанные минуты: лайнер Ryanair загорелся в полете (видео)

Милка Боргес

Гламурная модель изуродовала женщину в ходе ссоры из-за очереди в туалет: жуткие фото

Гороскоп

Сложный день для Скорпиона и Стрельца: гороскоп на 24 января для всех знаков зодиака

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер