В Киеве городская электричка временно изменит маршрут

Украина

Городская электричка в Киеве изменит маршрут, что ранее анонсировали в «Киевпасстрансе». Причина — капитальный ремонт инфраструктуры. Так с 15:30 24 января до 26 января включительно на участках Дарница — Киев-Пассажирский — Борщаговка электропоезда будут курсировать «челночными» маршрутами: туда и обратно. Ранее из-за ремонта пешеходного моста и проведения развлекательных мероприятий перекрывали движение на проспектк Гузара и улице Владимирской.

Движение на участке Борщаговка — Почайна — Дарница в указанный период будет закрыто.

В то же время движение автобусов №№ 59, 61 приостановят, а трамваи №№ 4, 5 будут курсировать до станции «Генерала Ватутина». Количество автобусов №№ 21, 101, троллейбусов № 31 и трамваев № 35 увеличат.

Запланированы также изменения в работе скоростного трамвая. В ночь на 24 января график движения по маршрутам №№ 1, 3 сократят, так как продолжается ремонт колеи на улице Симиренко.

Как сообщили в «Киевпасстрансе», в настоящее время проходит комплексная реконструкция линии скоростного трамвая от улицы Старовокзальной до Большой кольцевой дороги. Завершаются работы на станциях «Гарматная», «Полевая», «Политехническая», «Площадь Победы». Уже окончен капремонт станции «Гната Юры».

Последние отправления трамваев по маршрутам в ночь на 24 января:

— № 1 — от станции «Старовокзальная» в 23:49, 00:01; от «Михайловской Борщаговки» — в 23:08, 23:20.

— № 3 — от станции «Старовокзальная» в 23:44, 23:56; от станции «Ромена Роллана» — в 23:16, 23:28.

В 05:00 обычное движение трамваев восстановится.

В ночь на 24 января трамваи №№ 28, 33К будут курсировать по сокращенному графику из-за ремонта путей на улице Миропольской.

Последние отправления транспорта по маршрутам:

— № 28 — от улицы Милославской в 23:42, 23:53, от станции метро «Лесная» — в 22:53, 23:04;

— № 33К — от улицы С. Лифаря в 23:47, 00:02, от улицы П. Усенко — в 23:08, 23:22.

В 04:45 обычный график движения обещают восстановить.

Из-за ремонта сети на проспекте Маяковского, а также аварийно-восстановительных работ на улице Жилянской, 12а движение троллейбусов №№ 31, 91Н изменится.

— с 01:00 № 31 будет курсировать от ж/д станции «Зенит» до улицы С. Лифаря (первое отправление 24 января в 04:40 отменено);

— с 0:20 № 91Н поедет от улицы Милославской до станции метро «Лыбедская» и с 01:00 до 05:00 движение транспорта организовано от улицы С. Лифаря до станции метро «Лыбедская»;

С 00:20 до 05:20 запланированы изменения и в работе троллейбусов №№ 93Н, 94Н из-за ремонта сетей на бульваре Т. Шевченко. В указанное время электротранспорт проследует до «Южного» ж/д вокзала:

— № 93Н — от улицы Чернобыльской;

— № 94Н — от проспекта Леся Курбаса.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о частичном ограничении движения на Южном мосту.

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