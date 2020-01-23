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В Кремле рассказали, встречались ли Путин и Зеленский в Израиле
Встреча президентов Украины и России в Израиле, о возможности которой ранее было много разговоров, не состоялась. Об этом сообщает «РБК-Украина».
В Кремле причиной того, что президенты не встретились, назвали отсутствие Владимира Зеленского на форуме по Холокосту.
«Нет. Не было. Зеленский, к сожалению, отменил свой приезд на форум», — ответил представителям СМИ на вопрос о встрече президентов пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», во время визита в Израиль президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ведет переговоры с представителями России по обмену украинцев, которые удерживаются на территории Российской Федерации. По его словам, параллельно также проводится уточнение списков для обмена тех, кто пребывает в заложниках на оккупированной части Донбасса.
Фото: УНИАН
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