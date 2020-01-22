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Украина

Зеленский завтра встретится с Путиным: в России сообщили сенсацию

8:31 22 января 2020 436
Зеленский и Путин
Инф. «ФАКТОВ»

В Израиле 23 января состоится встреча президентов России и Украины.

Об этом в Телеграм-канале сообщил главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, который дружит с пресс-секретарем Путина Дмитрием Песковым.

Напомним, первая встреча Зеленского с Путиным прошла в Париже в рамках «нормандского формата». По мнению политолога Олега Саакяна, она стала важным уроком для главы украинского государства.

Перед Новым годом президенты Украины и России по телефону обсудили обмен заложниками, состоявшийся 29 декабря, и перспективы нового освобождения пленных.

Как сообщали «ФАКТЫ», после Давоса Зеленский посетит Израиль с рабочим визитом. Главной целью визита украинского президента, который заявил о своих еврейских корнях, будет его участие в памятных мероприятиях в рамках Всемирного форума Холокоста, посвященного 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц. Программой визита также предусмотрены переговоры президента Украины с руководством государства Израиль и встреча с представителями израильских деловых кругов.

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