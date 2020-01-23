Происшествия

В Одессе спасатели борются с масштабным пожаром: пламя бушует на 4 гектарах (фото)

В Одессе продолжается ликвидация масштабного пожара в районе улицы Балтская дорога. В региональном главке ГСЧС «ФАКТАМ» сообщили, что информация о чрезвычайном происшествии — возгорании камыша на открытой территории — поступила в службу спасения «101» в 12:26. На тот момент площадь возгорания составляла 3 тысячи квадратных метров, но локализовать пламя долго не получалось из-за сложных погодных условий, в частности, из-за сильного ветра. Ранее под Одессой случился крупный пожар на территории Нижнеднестровского национального природоохранного парка.

«Также из-за быстрого распространения огня, произошло возгорание пристройки к дому и отдельно стоящего здания. В последнем спасатели ликвидировали огонь в 15:07, на площади 70 квадратных метров», — сообщили в главке.

Как отмечается, пожар удалось локализовать примерно в 18:00 на площади четыре гектара, и сейчас тушение огня продолжается. В ликвидации возгорания принимают участие 5 единиц техники и 22 человека личного состава ГСЧС.

Напомним, ранее в 20 километрах от Киева, возле Киевского моря загорелась сухая трава на лугу.

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