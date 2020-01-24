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"Полицейский"-педофил: в РФ извращенец трогал школьниц под видом "обыска"
В России, где чиновник-педофил насиловал девочку и снимал происходящее на видео, разоблачили еще одного негодяя, который был не против «поразвлечься» с несовершеннолетними.
Правда, делал он это своеобразным способом: подходил к школьницам под видом полицейского и трогал их в интимных местах — якобы искал снюс (один из видов некурительного бездымного табака).
Об этом пишет МК.
По данным издания, незнакомец орудовал в Москве, в районе Коптево. Тревогу подняла мать одной из школьниц: она пожаловалась на мужчину, который на улице ощупывал детей. Так как он представился полицейским, девочки не оказывали сопротивление.
После сигнала матери правоохранители задержали «полицейского». Оказалось, что 42-летний мужчина ранее был судим за аналогичное преступление. Он работает грузчиком и является инвалидом третьей группы. Также известно, что у него есть жена и ребенок.
Издание напоминает ранее в другом российском регионе — Удмуртии — суд приговорил к семи годам колонии строгого режима 30-летнего звукорежиссера детской школы искусств за «циничные беседы на сексуальные темы» со школьницами и отправку им порнороликов.
Ранее «ФАКТЫ"писали, что в Киеве педофил приставал к первоклассникам в туалете и пытался проникнуть в детсады.
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