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В РФ чиновник-педофил насиловал 5-летнюю девочку и снимал происходящее на видео
Правоохранители Москвы (Российская Федерация) задержали местного жителя, который по версии следствия в течение нескольких лет насиловал племянницу и снимал преступления на видео, чтобы поделиться с другими педофилами. Об этом пишет «МК» со ссылкой на собственные источники.
По предварительным данным, 33-летний Михаил, сотрудник МФЦ (многофункциональный центр — место предоставления услуг по принципу «одного окна») проживал в квартире вместе с матерью. Его сестра время от времени привозила к ним племянницу.
Оставшись наедине с ребенком, преступник насиловал девочку, снимал на видео, а затем делился кадрами с иностранными педофилами. Следователи выяснили, что впервые он изнасиловал ребенка в 2017 году, когда девочке было пять лет.
При этом он делал фотоснимки и видеоролики, делился ими со своими знакомыми — иностранными педофилами, чтобы похвастаться.
Когда подозреваемый понял, что за ним вот-вот придут полицейские, он уехал на дачу, пытаясь там скрыться. После задержания Михаил признал вину, а девочка подтвердила его слова.
Следователи СКР продолжают устанавливать точные обстоятельства преступления.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», жуткий случай произошел на Урале (Российская Федерация): отец-одиночка Амангельды Дюсенбаев, который воспитывает шестерых детей, на протяжении нескольких месяцев насиловал свою 14-летнюю дочь.
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