Размер имеет значение: слишком большая грудь испортила женщине жизнь

Мир

В то время как для некоторых звезд грудь является предметом гордости, для менее известных женщин эта часть тела может стать источником страданий.

Так, жительница английского города Селби (графство Норт-Йоркшир) очень страдает из-за слишком большого размера своей груди и собирает пожертвования на операцию по ее уменьшению, пишет The Mirror.

Издание сообщает, что помощница психиатра Даниэль Салливан переживает из-за слишком большого размера груди уже около десяти лет. В школе ей постоянно приходилось выслушивать комментарии по поводу пышных форм и терпеть повышенное внимание мальчиков. Британка считает, что грудь испортила ей жизнь.

Сейчас у Салливан грудь размера 8XL, и это причиняет ей большие неудобства. После 15 минут ходьбы у нее начинают болеть спина, плечи и колени. «Моя жизнь стала кошмаром наяву. Я испытываю постоянную боль. Она начинается, когда я просыпаюсь, и длится до тех пор, пока я не иду спать», — сказала она.

Салливан трудно найти подходящую одежду, она не носит открытые топы, а предпочитает мешковатые футболки. «Мне приходится заказывать бюстгальтеры онлайн, так как у большинства магазинов нет моего размера. Когда их присылают, оказывается, что они похожи на белье для бабушек и выглядят не очень красиво», — сообщила она.

Салливан стесняется появляться в общественных местах и боится излишнего внимания мужчин.

Женщина пыталась сделать операцию по уменьшению груди за государственный счет, но ей отказали, так как этот вид операций относится к косметическим. Теперь она собирает пожертвования, чтобы сделать платную операцию. Ей нужно восемь тысяч фунтов.

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