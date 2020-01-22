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С безупречной грудью наперевес: Белла Хадид прошла по подиуму Парижской Недели моды без лифчика (фото)
Американская топ-модель палестинского происхождения Белла Хадид, любящая сниматься обнаженной для обложек модных журналов, смогла сотворить сенсацию и на дефиле французского модного дома Alexandre Vauthier.
Так, 23-летняя американка сразила зрителей смелым образом, пройдя по подиуму в белом брючном костюме. Главной изюминкой ее наряда стал пиджак, накинутый прямо на голое тело, пишет КП.
Мало того, что супермодель не надела бюстгальтер, так она еще и распахнула жакет, демонстрируя безупречную грудь.
А так как стилисты сделали Белле нейтральный макияж и собрали волосы в простой хвост, манекенщица выглядела естественно и вместе с тем очень соблазнительно.
Издание отмечает, что на Неделю высокой моды в столицу Франции съехались голливудские звезды и самые красивые модели планеты. В числе звездных гостей — Моника Белуччи, Риз Уизерспун, Ума Турман, Сигурни Уивер, Наталья Водянова и многие другие знаменитости. Свои весенне-летние коллекции 2020 года уже показали Chanel, Dior и Armani.
Напомним, что Белла Хадид — одна из самых успешных и востребованных моделей. Она — дочь калифорнийского миллионера Мохамеда Хадида и голландской манекенщицы Иоланды Фостер. У Беллы есть старшая сестра Джиджи, также успешная модель. Девочки с детства крутилась за кулисами модных показов и, повзрослев, пошли по стопам матери. Сестры — звезды соцсетей, только в Инстаграме у них миллионы подписчиков. Джиджи и Белла участвуют во всех Неделях моды, от Парижа до Милана. Модные дома и известные бренды выстраиваются в очередь к ним с предложениями о сотрудничестве.
C такой успешной карьерой девушки входят в десятку самых высокооплачиваемых моделей планеты. Джиджи занимает седьмую строчку рейтинга Forbes с годовым доходом в 9,5 млн. долларов, а Белла — восьмую, ее годовой заработок — 8,5 млн. Сестры сотрудничают с такими известными марками, как Dior, Bulgari и Tag Heuer.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Сети были потрясены сходством супермодели Беллы Хадид с супругой экс-президента Франции.
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