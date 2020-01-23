Мокрая Лолита Милявская засветила грудь (видео)

Шоу-бизнес

Популярная певица Лолита Милявская, скандальный развод которой все еще не завершен, всерьез занялась своим внешним видом. 56-летняя артистка заметно похудела благодаря здоровому питанию и спорту. Также Лолита регулярно делится с подписчиками секретами ухода за лицом и телом, демонстрируя процедуры на своей странице в Instagram. Кроме того, Милявская занимается в бассейне. Специально для этого она выбрала закрытый черный купальник с рукавами, максимально закрывая тело от солнца. К таким мерам певица прибегла, чтобы защитить кожу от преждевременного старения и предотвратить возникновение рака. Лолита говорит, что на ее теле много родинок, рисковать она не хочет.

После заплыва певица показала видео, на котором сверкнула внушительным декольте, предварительно расстегнув замок на груди. С красными, будто заплаканными глазами, Милявская обратилась к поклонникам.

Подписчики в комментариях разделились на два лагеря: одни хвалят певицу за откровенность и естественность, другие осуждают за столь «незвездный» вид, советуют «привести в порядок лицо» и «убрать живот».

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Лолита не стала долго страдать в одиночестве, недавно она рассекретила нового любовника.

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