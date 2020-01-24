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Секс вместо кекса: школьница-нимфоманка шокировала родителей рассказом о своей интимной жизни

3:55 24 января 2020 65
Девочка плачет
Инф. «ФАКТОВ»

В российском городе Санкт-Петербурге, где зафиксированы первые случаи коронавируса, недавно произошел шокирующий случай: 14-летняя школьница призналась родителям, что вот уже несколько месяцев занимается групповым сексом с двумя 19-летними парнями.

По словам девочки, она по-настоящему «зафанатела» от свальных утех, и ей очень нравится, групповой секс, пишет местное издание «Фонтанка».

Сообщается, что мать устроила девочке скандал после того, как вместо подготовки к занятиям школьница провела субботний вечер в городе Пушкине в компании своих друзей-студентов. Тогда-то малолетка и ошарашила мать страшным признанием: оказалось, вот уже полгода она предается групповым ласкам и останавливаться не собирается.

Разумеется, шокированная мать отправилась в местное отделение полиции. Одного из парней допросили по поводу произошедшего, второго вызвали повесткой. После документы отправят в Следственный комитет для решения о возбуждении уголовного дела по статье 134 УК «Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летия».

Как сообщили источники в правоохранительных органах, студентов вполне может ждать первая ходка. Ведь если за интимные свидания тет-а-тет с 14-летним подростком им вполне могли назначить обязательные работы или символический срок, то за групповой секс с лицеисткой каждому из них грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет. Обстоятельства уточняются.

Ранее «ФАКТЫ» писали о другом секс-скандале, который случился недалеко от Санкт-Питербурга: в детском лагере «Ракета» в поселке Горьковское Выборгского района Ленинградской области РФ девятилетний мальчик растлевал сверстников во время отдыха, вызвав своими действиями возмущение родителей детей.

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