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Бросили в каменный мешок: адвокат Полозов рассказал о страданиях очередного украинского узника Кремля
Несмотря на проведенные недавно обмены пленными и постоянные попытки украинских властей вытащить из российских застенков своих политзаключённых граждан, количество тех, кто преследуется российскими силовиками по политическим мотивам, не уменьшается. Особенно это касается граждан Украины, проживающих в оккупированном Крыму.
Об этом пишет в своем Facebook адвокат содержавшихся в российских застенках украинских моряков Николай Полозов.
В посте юрист рассказывает о ещё одном украинском политзаключённом, чья судьба оказалась раздавлена катком российской репрессивной машины.
Имя гражданина Украины и жителя Крыма — Иван Яцкин. Мужчина был захвачен ещё в середине октября прошлого года в Крыму. В тот же день спецбортом его вывезли в Москву и поместили в печально известный изолятор ФСБ Лефортово.
О том, что в отношении Ивана Яцкина возбуждено дело и что он задержан никому не было известно, т.к. ФСБ осуществляло спецоперацию по его задержанию в режиме строгой секретности.
Только в конце декабря,
Ивана, по словам адвоката, обвиняют в государственной измене в форме шпионажа. По версии следователей ФСБ он собирал в Крыму и передавал властям Украины сведения, составляющие государственную тайну РФ. По этому обвинению ему грозит до 20 лет лишения свободы.
В настоящее время сложно сказать имеют ли данные обвинения под собой какую-либо основу, отмечает Полозов.
«Мы все прекрасно помним десятки случаев фабрикации уголовных дел, „назначения“ ни в чем не повинных людей „диверсантами“, „шпионами“, „террористами“ и „экстремистами“. За почти 6 лет с начала российской агрессии в отношении Украины, все прекрасно выучили и знают методы работы российских силовиков, пытки, выбивание признательных показаний, принуждение к оговору себя и других», — пишет он.
Николай встретился с томящимся в СИЗО Лефортово Иваном и пришел к однозначному выводу о том, что он является патриотом Украины и он очень рассчитывает на поддержку украинского общества и государства его самого и его близких.
К тому же Иван Яцкин — многодетный отец и в ближайшие несколько недель его супруга должна родить ещё одного ребёнка. Кроме того, Иван Яцкин страдает рядом заболеваний, которые требуют оказания ему медицинской помощи, что в условиях российских СИЗО является совершенно непозволительной роскошью.
«Сейчас я нахожусь в Киеве и рассчитываю заручиться поддержкой соответствующих государственных структур, а также профильных общественных и правозащитных организаций. Опыт моей работы по делам украинских политзаключённых показывает, что только совместная, комплексная работа на всех уровнях власти, при поддержке общественных институтов, способна сломать ход репрессивного механизма и даёт шанс на освобождение. Я призываю всех неравнодушных людей помочь мне в осуществлении оказания помощи Ивану Яцкина, для этого сейчас достаточно сделать малое — распространить эту информацию. Будем бороться до победы!», — пишет Николай Полозов.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что благодаря поддержке общества в четверг, 23 января, в аннексированный Крым вернулся вышедший из российской тюрьмы крымский татарин Рустем Ваитов. Также из колонии в России был освобожден и Нури Примов, мать которого ранее объявляла голодовку.
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