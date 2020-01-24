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Коронавирус продолжает атаковать: стало известно о новых жертвах
В то время, как во Всемирной организация здравоохранения (ВОЗ) не стали объявлять чрезвычайную ситуацию в связи с опасным «китайским» коронавирусом, количество жертв увеличивается.
Как сообщает «Коммерсант», в Китае умерли уже 25 человек, а количество заразившихся достигло 830 человек.
Сообщается, что одна из жертв коронавируса умерла в провинции Хэйлунцзян, граничащей с Россией. По официальным данным, среди заболевших — 15 медиков, однако местная пресса утверждает, что их значительно больше.
Очаг новой болезни находится в городе Ухане — там с 23 января перестали ходить автобусы, паромы и метро, не работают аэропорт и железнодорожные станции. Транспортное сообщение приостановлено с десятью городами провинции Хубэй. Транспорт не ходит в городах Чиби, Эчжоу, Хуанган, Сяньтао, Чжицзян, Цяньцзян, Хуанши, Эньши и Сяньнин.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», эпидемиологический риск появления в Украине смертельного китайского коронавируса установлен как средний. Эксперты ВОЗ советую для профилактики заболевания регулярно мыть руки, избегать тесного контакта с теми, кто кашляет и чихает, более тщательно и длительно готовить мясные и рыбные блюда.
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В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».