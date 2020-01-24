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Доллар заметно подорожал перед выходными
В пятницу, 24 января, Национальный банк Украины установил официальный курс гривни на уровне 24,5212 грн за доллар, понизив курс гривни на 19 копеек.
Как сообщает «Минфин», официальные курсы гривни по отношению к другим валютам установлены на следующем уровне: доллар 24,52 грн/$, евро — 27,19 гривн за евро.
Также опубликованы курсы валют на черном рынке.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», эксперты прогнозировали, что наличный доллар в банке может быть по 24,3−24,6 грн.
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.