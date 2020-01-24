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Спорт

Бой украинца Постола отменили из-за смертельного вируса (фото)

10:33 24 января 2020 105
Хосе Рамирес Виктор Постол
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Боксерский поединок между экс-чемпионом мира 35-летним украинцем Виктором Постолом (31 победа, 12 из них нокаутом, два поражения) и обладателем титулов WBC и WBO 27-летним американцем Хосе Рамиресом (25 побед, 17 — нокаутом), который был намечен на 1 февраля в китайском Хайкоу (остров Хайнань) отменен по решению промоутерской компании Top Rank, сообщает RingTV. Причиной переноса боя на Mission Hills Haikou стал смертельный коронавирус, который сейчас бушует в Китае.

Напомним, что изначально бой Рамирес — Постол должен был состояться 30 ноября 2019-го, но был перенесен из-за травмы руки американца.

«Самое главное для нас — здоровье и безопасность наших бойцов, а также всех, кто работает над организацией боя. Надеемся, что вскоре ситуация окажется под контролем. Мы ждем возможности проводить ивенты в Mission Hills Haikou в ближайшем будущем», — прокомментировал ситуацию глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум.

Напомним, что вирус поражает дыхательные пути и передается от человека к человеку. На данный момент им заразились более 830 человек, 25 из них умерли.

«Я определенно был готов к 1 февраля. Но, к сожалению, ради нашей безопасности, Top Rank и ESPN приняли решение отменить шоу в Китае. Бой против Постола состоится, просто в другом месте (в США) и в другое время», — заявил Хосе Рамирес.

Бой Хосе Рамиреса и Виктора Постола перенесли уже второй раз

Отметим, что для Постола поединок с Рамиресом — шанс снова завладеть поясом WBC. Виктор завоевал чемпионский титул 3 октября 2015 года, одолев Лукаса Мартина Матиссе. Правда, уже в следующем поединке украинец проиграл свой титул, уступив в объединительном поединке против чемпиона WBO Теренса Кроуфорда решением судей.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что названы дата и место следующего боя Александра Усика.

Фото Top Rank

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