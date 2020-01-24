24.12 / 24.40 26.58 / 27.05
Киев: 0
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Мужчина нашел на улице 27 тысяч долларов и вернул их в банк (фото, видео)

11:14 24 января 2020 231
Джордж заносит деньги в банк
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Житель американского штата Мичиган Джордж Кондэш нашел на улице недалеко от банкомата коробку, на которой была наклейка: «40 тысяч долларов». Как сообщает WDIV, Кондэш подобрал ее, положил в машину и подъехал к банку. Зайдя в помещение, Джордж положил коробку на стойку и спросил: «Полагается ли награда за 40 тысяч долларов?».

Сотрудники были ошеломлены. Внутри, правда, оказалось не 40, а 27 тысяч долларов. Как выяснилось, коробку с деньгами забыл на тротуаре инкассатор. Камеры видеонаблюдения, деньги пролежали на дороге 20 минут прежде, чем к ним подошел Джордж.

«Эти деньги не принадлежат мне, а также никакому другому честному человеку. Поэтому я их вернул», — заявил американец. Он также выразил надежду, что другие поступили так же на его месте.

Правда, не все пользователи сети оценили его поступок. Некоторые полагают, что у него все равно не было шансов присвоить себе наличные, так как вокруг банка было полно видеокамер. Его все равно вычислила бы полиция. Поэтому, мол, он и решил вернуть деньги — чтобы прославиться, а заодно и получить награду, которую ему в конце концов все-таки выдали. Сумма ее не разглашается.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что семилетний британский мальчик нашел клад и сдал его в полицию.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Лука Затравкин

Смертельный номер: 242-килограммовый сын Никаса Сафронова решил повторить шпагат Волочковой (фото)

Потап и Настя

«Очень худые стали»: Потап и Настя взволновали сеть семейным фото

Прохор и пассия

"Теперь Танечка": любовника экс-жены Джигарханяна заметили в обществе новой пассии, 40-летней миллионерши

Трудовая книжка

"Не вырубишь топором": в ПФУ объяснили, как ошибка в трудовой книжке может уменьшить размер пенсии

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер