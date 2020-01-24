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Мужчина нашел на улице 27 тысяч долларов и вернул их в банк (фото, видео)
Житель американского штата Мичиган Джордж Кондэш нашел на улице недалеко от банкомата коробку, на которой была наклейка: «40 тысяч долларов». Как сообщает WDIV, Кондэш подобрал ее, положил в машину и подъехал к банку. Зайдя в помещение, Джордж положил коробку на стойку и спросил: «Полагается ли награда за 40 тысяч долларов?».
Сотрудники были ошеломлены. Внутри, правда, оказалось не 40, а 27 тысяч долларов. Как выяснилось, коробку с деньгами забыл на тротуаре инкассатор. Камеры видеонаблюдения, деньги пролежали на дороге 20 минут прежде, чем к ним подошел Джордж.
«Эти деньги не принадлежат мне, а также никакому другому честному человеку. Поэтому я их вернул», — заявил американец. Он также выразил надежду, что другие поступили так же на его месте.
Правда, не все пользователи сети оценили его поступок. Некоторые полагают, что у него все равно не было шансов присвоить себе наличные, так как вокруг банка было полно видеокамер. Его все равно вычислила бы полиция. Поэтому, мол, он и решил вернуть деньги — чтобы прославиться, а заодно и получить награду, которую ему в конце концов все-таки выдали. Сумма ее не разглашается.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что семилетний британский мальчик нашел клад и сдал его в полицию.
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