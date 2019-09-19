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«А вдруг это драгоценности чьей-то бабушки»: семилетний мальчик нашел клад и сдал его в полицию

Семилетний мальчик Кэмбелл Бут гулял вместе со своим отцом Грэмом и их собакой по берегу реки Колдер в британском графстве Ланкашир, когда неожиданно заметил в воде некий предмет. Решив, что это может быть шоколадная медаль, ребенок достал находку. Однако медаль оказалась настоящей. Папа с сыном предприняли более тщательные поиски и обнаружили еще штук 16 наручных часов, а также золотые и серебряные цепочки и другие драгоценности, плавающие в воде.

«Я понятия не имею, сколько они стоят, но они были очень тяжелыми, а это заставляет меня думать, что эти предметы должны быть очень ценными», — рассказа отец.

Кэмбелл и Грэм отнесли клад в полицию. «Передать их полиции — это была первая мысль, которая пришла Кэмпбеллу в голову. Он сказал мне, что это могло принадлежать чьей-то бабушке. И хотел быть уверен, что владельцы получат свои вещи обратно», — приводит слова мистера Бута изданию The Mirror. Грэм добавил, что чрезвычайно счастлив и горд свои ребенком.

В полиции также похвалили мальчика за честность. И пообещали сделать все возможное, чтобы разыскать хозяев.

На данный момент власти устанавливают, не связаны ли украшения с совершенными ранее преступлениями.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что британская пара с металлоискателями обнаружила один из крупнейших кладов на территории страны.

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