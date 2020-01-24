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Российских дипломатов поймали на шпионаже в Болгарии
В Болгарии на шпионаже попались два российских дипломата — первый секретарь консульского отдела посольства Российской Федерации в Софии и сотрудник Торгового представительства РФ. Ранее во Франции нашли связь между подконтрольными ФСБ РФ хакерами и взломом почты избирательного штаба Эммануэля Макрона.
Как сообщили в прокуратуре Республики Болгарии, были возбуждены два досудебных разбирательства в отношении иностранных граждан, собирающих тайную информацию.
Так, болгарские органы установили, что с 2017 года по нынешнее время сотрудник консульского отдела российского посольства вел разведывательную деятельность и собирал информацию о механизмах избирательного процесса в стране.
Второй из россиян с октября 2018 года собирал данные, составляющие служебную тайну, касающуюся энергетической безопасности Болгарии. Информацию он отправлял «в штаб-квартиру российской разведывательной службы в Москве».
«Для осуществления своей незаконной деятельности российский представитель установил контакты с болгарскими гражданами, которые имели доступ к информации в этой области», — добавили в прокуратуре.
Несмотря на основания для привлечения россиян в качестве обвиняемых за совершение преступлений, дела против них были приостановлены — согласно Венской конвенции, на российских шпионов распространяется дипломатический иммунитет.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», посол Украины в США Владимир Ельченко заявил, что как минимум половина российских дипломатов, работающих в ООН, являются скрытыми или штатными агентами ФСБ России.
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