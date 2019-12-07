Во Франции обнаружили причастность российских хакеров к взлому почты Макрона

Мир

Накануне встречи в «нормандском формате» французские СМИ получили доказательства причастности двух хакерских групп, связанных с ФСБ России, к взлому электронной почты избирательного штаба президента Эммануэля Макрона. Напомним, ранее появилась информация о причастности российских спецслужб к нашумевшему убийству в Германии. В результате нежелания Москвы сотрудничать со следствием, официальный Берлин вынужден был даже заявить о выдворении двух российских дипломатов.

О скандале в Париже, начало которого идет от президентской кампании Макрона, сообщает «Европейская правда».

Напомним, в мае 2017 года результатом атаки российских хакеров стали слитые в сеть документы избирательного штаба Макрона всего за несколько часов до окончания официальной кампании.

Тогда Национальное агентство по компьютерной безопасности Франции заявило, что не нашло следов вмешательства российских хакеров в предвыборную кампанию президента Макрона.

Спустя два года газета Le Monde пишет, что нашла доказательства технического вмешательства хакерских групп в избирательную кампанию в презентации исследователей Google, которая касалась борьбы с киберпиратством и была представлена ​​в конце ноября на специализированной конференции.

Как пишет издание, свою операцию две группы российских хакеров начали в начале марта 2017 года перед первым туром выборов президента Франции. В кибератаке приняли участие две хакерские группы — APT28 (Fancy Bear) и Sandworm.

Группа APT28 известна по расследованию спецпрокурора США Роберта Мюллера, по данным которого она связана с подразделением 26 165 ГРУ РФ. Sandworm специализируется на участии в операциях с высоким риском в условиях ограниченных временных рамок, ее связывают с подразделением ГРУ 74 455, которое часто работает с подразделением 26 165.

Издание предполагает, что, вероятно, не удовлетворившись результатами работы хакеров APT28, заказчик обратился ко второй группе.

Напомним, по данным французских СМИ, российские шпионы использовали французские Альпы как свою базу.



Как сообщали «ФАКТЫ», министерство финансов США ввело санкции за киберпреступления. Они применены к семи российским компаниям, а также к физическим лицам. Под ограничения попали «Бизнес-Столица», «Оптима», Evil Corp, «Трейд Инвест», «Вертикаль», «ЦАО — Центр Автообслуживания», «Юником».

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