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Льготные кредиты для предпринимателей: Кабмин принял решение
Правительство Украины одобрило постановление, которое дает с 1 февраля 2020 года старт программы «Доступные кредиты 5−7-9%». Ранее сообщалось, что для получения кредита необходимо будет показать бизнес-план и доказать его подлинность.
О запуске программы кредитования сообщается в официальном Telegram-канале премьер-министра Алексея Гончарука.
«Программа государственной поддержки малого и среднего бизнеса позволит участникам получить до 1,5 млн грн доступного кредита под 5, 7 или 9% для создания или расширения собственного бизнеса», — говорится в сообщении.
Также разработан механизм использования бюджетных средств — это будет происходить в рамках работы Фонда развития предпринимательства.
Программа правительства предусматривает и различные инструменты, которые обеспечат реальную доступность кредитов.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Украине проанализировали доступность онлайн-кредитов.
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— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...