Льготные кредиты для предпринимателей: Кабмин принял решение

Деньги

Правительство Украины одобрило постановление, которое дает с 1 февраля 2020 года старт программы «Доступные кредиты 5−7-9%». Ранее сообщалось, что для получения кредита необходимо будет показать бизнес-план и доказать его подлинность.

О запуске программы кредитования сообщается в официальном Telegram-канале премьер-министра Алексея Гончарука.

«Программа государственной поддержки малого и среднего бизнеса позволит участникам получить до 1,5 млн грн доступного кредита под 5, 7 или 9% для создания или расширения собственного бизнеса», — говорится в сообщении.

Также разработан механизм использования бюджетных средств — это будет происходить в рамках работы Фонда развития предпринимательства.

Программа правительства предусматривает и различные инструменты, которые обеспечат реальную доступность кредитов.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Украине проанализировали доступность онлайн-кредитов.

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