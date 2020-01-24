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Мир

Крыша завода обрушилась прямо на людей: фото жуткого ЧП в России

14:06 24 января 2020 106
В Кемеровской области рухнула крыша завода
Инф. «ФАКТОВ»

В Кемеровской области России прямо на людей рухнула крыша вагоноремонтного завода. Ранее в российской Белгородской области взрыв газа разрушил стену четырехэтажного жилого дома.

ЧП на заводе произошло в городе Прокопьевск, где крыша местного вагоносборочного цеха не выдержала тяжести снега. Сообщается, что пострадал один человек, еще одного ищут спасатели.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выложили видео падения огромного бетонного пролета моста, который рухнул в Оренбурге. Момент падения зафиксировал видеорегистратор в автомобиле, водитель которого чудом не попал под обломки моста.

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