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Крыша завода обрушилась прямо на людей: фото жуткого ЧП в России
В Кемеровской области России прямо на людей рухнула крыша вагоноремонтного завода. Ранее в российской Белгородской области взрыв газа разрушил стену четырехэтажного жилого дома.
ЧП на заводе произошло в городе Прокопьевск, где крыша местного вагоносборочного цеха не выдержала тяжести снега. Сообщается, что пострадал один человек, еще одного ищут спасатели.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выложили видео падения огромного бетонного пролета моста, который рухнул в Оренбурге. Момент падения зафиксировал видеорегистратор в автомобиле, водитель которого чудом не попал под обломки моста.
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— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...