Мир

Крыша завода обрушилась прямо на людей: фото жуткого ЧП в России

В Кемеровской области России прямо на людей рухнула крыша вагоноремонтного завода. Ранее в российской Белгородской области взрыв газа разрушил стену четырехэтажного жилого дома.

ЧП на заводе произошло в городе Прокопьевск, где крыша местного вагоносборочного цеха не выдержала тяжести снега. Сообщается, что пострадал один человек, еще одного ищут спасатели.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выложили видео падения огромного бетонного пролета моста, который рухнул в Оренбурге. Момент падения зафиксировал видеорегистратор в автомобиле, водитель которого чудом не попал под обломки моста.

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