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Дело против экс-главы ЦИК Охендовского закрыли: названа причина
Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) закрыла уголовное производство против Михаила Охендовского, бывшего главы Центральной избирательной комиссии. Такой ответ НАБУ дало на запрос корреспондента РБК-Украина.
«Сообщаем, что по решению процессуального руководителя в производстве — прокурора САП уголовное производство
В декабре 2016 года НАБУ сообщило о подозрении Охендовскому в получении взяток на общую сумму 1,2 млн гривен — это было зафиксировано в «черной бухгалтерии» Партии регионов. Причем подлинность подписей бывшего главы ЦИК в «амбарной книге» подтвердили две экспертизы.
Расследование дела несколько раз останавливалось, а теперь уголовное производство закрыто.
В комментарии «Украинской правде» прокурор, процессуальный руководитель по делу Максим Кравченко уточнил, что дело было закрыто «в связи с неустановлением достаточных доказательств для доказательства виновности лица и исчерпанием возможностей их получить».
Ранее сообщалось, что Охендовского отправили в отставку с поста главы ЦИК.
Фото: LB.ua
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