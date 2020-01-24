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Украина

Дело против экс-главы ЦИК Охендовского закрыли: названа причина

14:27 24 января 2020 126
Михаил Охендовский
Инф. «ФАКТОВ»

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) закрыла уголовное производство против Михаила Охендовского, бывшего главы Центральной избирательной комиссии. Такой ответ НАБУ дало на запрос корреспондента РБК-Украина.

«Сообщаем, что по решению процессуального руководителя в производстве — прокурора САП уголовное производство от 30.05.2016 закрыто на основании ст. 284 УПК», — написано в ответе.

В декабре 2016 года НАБУ сообщило о подозрении Охендовскому в получении взяток на общую сумму 1,2 млн гривен — это было зафиксировано в «черной бухгалтерии» Партии регионов. Причем подлинность подписей бывшего главы ЦИК в «амбарной книге» подтвердили две экспертизы.

Расследование дела несколько раз останавливалось, а теперь уголовное производство закрыто.

В комментарии «Украинской правде» прокурор, процессуальный руководитель по делу Максим Кравченко уточнил, что дело было закрыто «в связи с неустановлением достаточных доказательств для доказательства виновности лица и исчерпанием возможностей их получить».

Ранее сообщалось, что Охендовского отправили в отставку с поста главы ЦИК.

Фото: LB.ua

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