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Волынские хирурги впервые провели операцию в 3D-измерении: пациентке удалили опухоль
Современное немецкое 3D-оборудование для хирургического лечения приобрели в медицинском центре «Боголюбы» (что в двух километрах от Луцка) совсем недавно. Такая медицинская аппаратура, которой оснащены зарубежные клиники, в Украине есть в Киеве, Днепре и еще в Виннице (робот Da Vinci).
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- Чем отличается операция, выполненная с использованием 3D-технологии, от обычной? — интересуюсь у директора, главврача центра Вадима Петровского.
— Эта новейшая технология позволяет хирургу во время операции видеть на мониторе органы в объеме, — говорит врач. — Изображение настолько четкое, что возникает ощущение, будто трогаешь орган рукой. Вмешательства малоинвазивные, бескровные. Во время 3D-операции удается легко придерживаться безопасных дистанций при работе с внутренними органами, с высокой точностью разъединять и соединять ткани.
Первой пациентке, которую прооперировали с использованием новой аппаратуры, мы удалили доброкачественную опухоль яичника.
Преимущество 3D-технологии еще и в том, что время вмешательства сокращается. А ведь чем меньше травмируется орган, тем быстрее восстанавливается организм. На следующий день после операции пациент уже уезжает домой. Операции с использованием 3D-технологий можно проводить при разных патологиях внутренних органов.
Начав работать на новейшем оборудовании, хирурги уже не хотят возвращаться к старым методикам. Количество пациентов, прооперированных по новой технологии, растет с каждым днем. Надеюсь, скоро все операции мы будем проводить, используя 3D-технологию.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что киевский нейрохирург впервые в мире удалил опухоль, одновременно используя компьютерный навигатор, эндоскоп и лазер (фото). А ученые Университета Торонто (Канада) изобрели 3D-принтер, который печатает новую кожу всего за несколько минут.
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