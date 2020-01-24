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Мир

Путина хотели убрать: первые детали «покушения» на президента РФ

16:41 24 января 2020 777
Владимир Путин
Инф. «ФАКТОВ»

В четверг, 23 января, Окружной суд в Иерусалиме освободил из-под стражи молодого гражданина Израиля, которого задержали по подозрению в намерении убить президента РФ Владимира Путина.

Как сообщают «Вести», подозреваемого арестовали 22 января. Основанием для задержания стал его разговор с сотрудницей полиции, которая несла дежурство в центре столицы Израиля. Мужчина задал ей вопрос: «Прибыл ли Путин?» Полицейская ответила, что еще нет и поинтересовалась, зачем мужчине необходимо это знать. Молодой человек заявил: «Хочу его убрать».

Полицейская сразу связалась с руководством и задержала несостоявшегося террориста.

23 января мировой суд Иерусалима продлил арест мужчины на сутки — в соответствии с ходатайством полиции. Но адвокат обжаловал это решение в окружном суде, задержанного освободили сразу после отбытия Путина из Израиля.

Ранее сообщалось, что в Кремле заявили о возможности новой встречи Зеленского с Путиным.

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