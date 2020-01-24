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«Могут согласовать в любой момент»: в Кремле сделали заявление о новой встрече Зеленского и Путина
После того, как президенты Украины Владимир Зеленский и России Владимир Путин так и не встретились в Израиле, хотя слухи о возможной беседе и ходили, их разговор «может быть согласован в любой момент».
Как сообщает российский ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, отметивший, что в данный момент их встреча «не планируется». По его словам, контакт возможен, если «лидеры посчитают это необходимым».
При этом Песков заявил, что между Зеленским и Путиным «налажен достаточно конструктивный рабочий контакт».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Кремле заявили, что встреча Зеленского и Путина не состоялась потому, что президент Украины не был на форуме, посвященном памяти жертвам Холокоста.
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Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.