Украина

«Могут согласовать в любой момент»: в Кремле сделали заявление о новой встрече Зеленского и Путина

После того, как президенты Украины Владимир Зеленский и России Владимир Путин так и не встретились в Израиле, хотя слухи о возможной беседе и ходили, их разговор «может быть согласован в любой момент».

Как сообщает российский ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, отметивший, что в данный момент их встреча «не планируется». По его словам, контакт возможен, если «лидеры посчитают это необходимым».

При этом Песков заявил, что между Зеленским и Путиным «налажен достаточно конструктивный рабочий контакт».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Кремле заявили, что встреча Зеленского и Путина не состоялась потому, что президент Украины не был на форуме, посвященном памяти жертвам Холокоста.

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