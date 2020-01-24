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Происшествия

На железнодорожной станции на Донбассе обезвредили мощное взрывное устройство (фото)

17:23 24 января 2020 351
Вокзал
Инф. «ФАКТОВ»

Бойцы полка «Киев» ГУНП при патрулировании в Донецкой области железнодорожной станции поселка Верхнеторецкое обнаружили подозрительное устройство. Ранее сообщения о минировании поступали в Киеве.

Пресс-служба Нацполиции Киева информирует, что устройство состояло из нескольких металлических модулей. Бойцы также обнаружили контейнеры с веществом, которое похоже на пластид. Они лежали возле главного входа в здание вокзала.

Бойцы полка «Киев» сразу огородили опасную находку и выставили охрану. Сотрудники ГСЧС тщательно изучили обнаруженные предметы и провели разминирование. При этом под модулями был обнаружен 30-мм артиллерийский снаряд.

Как сообщалось ранее, минеру моста Метров в Киеве изменили меру пресечения — вместо содержания под стражей его отправили в психиатрическое лечебное учреждение, где будет осуществляться усиленное наблюдение.

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