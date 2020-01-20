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Украина

В Киеве закрыли станции метро "Житомирская" и "Академгородок": когда снова откроют (фото)

9:16 20 января 2020 276
Метро
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве закрыто движение по «красной линии» метро между станциями «Житомирская» и «Академгородок».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», центральные станции столичного метрополитена закрывали на время проверки анонимного сообщения о минировании.

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