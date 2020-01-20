- 09:16 В Киеве закрыли станции метро "Житомирская" и "Академгородок": когда снова откроют
- 09:13 "Ребята, растите!": Известная украинка пристыдила "Квартал" и сравнила его с российским "Comedy"
- 09:11 Генерал рассказал, как Украина могла сорвать захват Крыма и защитить Донбасс
- 09:08 Рэп Тины Кароль и ревность Потапа: самые яркие моменты первого эфира шоу «Голос країни»
- 08:56 Собака укусила девушку за лицо во время фотосессии: в сеть попали жуткие снимки
- 08:25 Столицу Ирана засыпало снегом: впечатляющие фото и видео
- 08:17 В Днепре горит общежитие местного колледжа: первые фото и видео
- 08:01 «Мы всю жизнь спасали чужих детей, но оказались бессильны, когда умирала наша единственная дочь»
- 07:59 В сети показали фото старшего солдата, погибшего от пули снайпера на Донбассе
- 07:44 Льва ждет карьерный рост, а Козерог избавится от уймы проблем: гороскоп на неделю
- 07:40 Немного подморозит: синоптики уточнили прогноз на начало недели
- 07:34 Донорские органы можно будет сохранять в течение недели
В Киеве закрыли станции метро "Житомирская" и "Академгородок": когда снова откроют (фото)
В Киеве закрыто движение по «красной линии» метро между станциями «Житомирская» и «Академгородок».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», центральные станции столичного метрополитена закрывали на время проверки анонимного сообщения о минировании.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!