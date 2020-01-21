24.13 / 24.40 26.67 / 27.10
Киев: 0
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Трагедия в России: в пожаре заживо сгорели 11 человек (видео)

6:30 21 января 2020 111
Пожары в России
Инф. «ФАКТОВ»

На следующий день после гибели людей в хостеле в городе Пермь в России произошла новая трагедия: во время пожара в деревянном жилом доме в поселке Причулымский Томской области заживо сгорели 11 человек.

Об этом говорится в пресс-службе МЧС России.

Согласно информации спасателей, в ночь на вторник загорелся одноэтажный деревянный жилой дом, где проживали 12 работников лесозаготовительной компании.

Все они были гражданами Узбекистана.

В ЕДДС Асиновского района Томской области подтвердили, что пожар произошел на территории частной пилорамы, в деревянном доме.

Информация о пожаре в одноэтажном деревянном доме в поселке Причулымский, по данным МЧС, поступила в 00:10 мск. На момент прибытия первого подразделения дом был полностью охвачен огнем. Площадь пожара составила 208 кв. метров.

В результате распространения пламени произошло обрушение кровли.

На данный момент возгорание ликвидировано.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в городе Днепре утром 20 января случился пожар в студенческом общежитии. Загорелись помещения общежития Днепровского медицинского колледжа (ул. Богдана Хмельницкого).

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Кончаловский с семьей

Кончаловский и Высоцкая потеряли сына на Крещение

Девушка и овчарка

Собака укусила девушку за лицо во время фотосессии: в сеть попали жуткие снимки

Кейт Миддлтон и принц Уильям

Гарри и Меган нашли замену: Кейт и принц Уильям вышли в свет с другой королевской парой (фото, видео)

Ротару

«Навсегда со мной»: Ротару растрогала Пугачеву снимком любимого мужчины

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер