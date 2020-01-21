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Трагедия в России: в пожаре заживо сгорели 11 человек (видео)
На следующий день после гибели людей в хостеле в городе Пермь в России произошла новая трагедия: во время пожара в деревянном жилом доме в поселке Причулымский Томской области заживо сгорели 11 человек.
Об этом говорится в пресс-службе МЧС России.
Согласно информации спасателей, в ночь на вторник загорелся одноэтажный деревянный жилой дом, где проживали 12 работников лесозаготовительной компании.
Все они были гражданами Узбекистана.
В ЕДДС Асиновского района Томской области подтвердили, что пожар произошел на территории частной пилорамы, в деревянном доме.
Информация о пожаре в одноэтажном деревянном доме в поселке Причулымский, по данным МЧС, поступила в 00:10 мск. На момент прибытия первого подразделения дом был полностью охвачен огнем. Площадь пожара составила 208 кв. метров.
В результате распространения пламени произошло обрушение кровли.
На данный момент возгорание ликвидировано.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в городе Днепре утром 20 января случился пожар в студенческом общежитии. Загорелись помещения общежития Днепровского медицинского колледжа (ул. Богдана Хмельницкого).
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