Украина

Пять лет трагедии на Восточном в Мариуполе отметили 35-секундным воем сирен (фото, видео 18+)

В пятницу, 24 января, в Мариуполе вспоминали жертв вражеского обстрела микрорайона Восточный. Напомним, ровно пять лет назад, 24 января 2015 года, в 9:15 утра микрорайон Восточный обстреляли из «Градов» оккупанты. В результате 31 человек, в том числе двое детей, погибли, 117 мирных жителей, включая 12 детей, получили ранения.

В пятью годовщину трагедии в Мариуполе на месте теракта состоялся митинг-реквием по погибшим, на 35 секунд включили сирены. Ровно столько времени продлился обстрел.

— Об обстреле мне сообщила знакомая, она успела из окна своего дома снять пару пожаров, — рассказал «ФАКТАМ» мариупольский фотограф-документалист Николай Рябченко. — Я помчался на Восточный. Особенно сильно пострадал район рынка. Это была суббота. На рынке было много людей. Возле убитых валялись сумки с покупками. Выли сирены скорых, спасателей, полиции. Сигналили частные машины, которые образовали плотную колонну. Все они уезжали прочь из Восточного, прочь из города. Снимки с Восточного я затем включил в свою передвижную фотовыставку «Между миром и войной», где запечатлены разрушения и горе, которые постигли прифронтовой Мариуполь и его окрестности — Волноваху, Талаковку, Розовку, Широкино и Сартану — в 2014—2016 годах.

Моя передвижная экспозиция побывала уже в 18 городах Украины, а также на Кипре. Планируется, что в феврале выставка откроется в Одесской юридической академии. Часть фотографий опубликована в книге «Мариуполь — последний форпост». При обстреле похоронной процессии в поселке Сартана 14 октября 2015 погибла моя жена Галина. После ее смерти я решил бороться с оккупацией приемлемым для фотожурналиста способом — своими работами показывать всему миру чудовищные последствия войны.

Фото с выставки Николая Рябченко. Трагедия в микрорайоне Восточный 24.01.2015 года

Автор видео Игорь Хаджинов

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