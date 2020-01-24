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Руководителя закарпатского облавтодора поймали на вымогательстве крупной взятки
В пятницу, 24 января, сотрудники Офиса генпрокурора и СБУ задержали и.о. директора "Закарпатского облавтодора" и начальника отдела филиала этого же предприятия во время получения взятки.
По версии следствия, чиновники требовали у руководителя одного из филиалов госпредприятия 375 тысяч гривен, обещая оставить его в должности.
Задержали вымогателей во время получения 325 тысяч гривен.
Сейчас готовятся материалы в суд для избрания им меры пресечения в виде содержания под стражей.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о громком задержании в Одессе начальника областного главка ГФС Натальи Чеботаревой, которая пыталась дать взятку сотруднику НАБУ. На крупной взятке также попалась чиновница Офиса президента. Ее отправили под домашний арест.
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