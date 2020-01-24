Руководителя закарпатского облавтодора поймали на вымогательстве крупной взятки

Происшествия

В пятницу, 24 января, сотрудники Офиса генпрокурора и СБУ задержали и.о. директора ​​"Закарпатского облавтодора" и начальника отдела филиала этого же предприятия во время получения взятки.

По версии следствия, чиновники требовали у руководителя одного из филиалов госпредприятия 375 тысяч гривен, обещая оставить его в должности.

Задержали вымогателей во время получения 325 тысяч гривен.

Сейчас готовятся материалы в суд для избрания им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о громком задержании в Одессе начальника областного главка ГФС Натальи Чеботаревой, которая пыталась дать взятку сотруднику НАБУ. На крупной взятке также попалась чиновница Офиса президента. Ее отправили под домашний арест.

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