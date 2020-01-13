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Главу налоговой службы Одесской области поймали на даче крупной взятки прокурору, — СМИ
По подозрению в даче взятки сотрудники НАБУ задержали и.о. начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Одесской области Наталью Чеботареву. Ранее НАБУ уличила на взятках чиновников Полтавской облгосадминистрации. О задержании на Одесщине сообщает OBOZREVATEL.
Кроме Чеботаревой, подозрение предъявили и.о. первого заместителя Владимиру Мосийчуку.
НАБУ задокументировало передачу 25 000 долларов США одному из руководителей прокуратуры в Одесской области за невмешательство в деятельность руководства ГНС Одесщины по вымоганию взяток от предпринимателей.
OBOZREVATEL также опубликовал определение Высшего антикоррупционного суда по подозреваемой.
Ранее сообщалось, что в Одессе НАБУ провело обыски на местном телеканале. Сотрудников не пускали на рабочие места, не давали снимать процесс и изымали технику. Руководство телеканала назвало обыски давлением на свободу слова
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