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Происшествия

Главу налоговой службы Одесской области поймали на даче крупной взятки прокурору, — СМИ

20:09 13 января 2020 437
НАБУ
Инф. «ФАКТОВ»

По подозрению в даче взятки сотрудники НАБУ задержали и.о. начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Одесской области Наталью Чеботареву. Ранее НАБУ уличила на взятках чиновников Полтавской облгосадминистрации. О задержании на Одесщине сообщает OBOZREVATEL.

Кроме Чеботаревой, подозрение предъявили и.о. первого заместителя Владимиру Мосийчуку.

НАБУ задокументировало передачу 25 000 долларов США одному из руководителей прокуратуры в Одесской области за невмешательство в деятельность руководства ГНС Одесщины по вымоганию взяток от предпринимателей.

OBOZREVATEL также опубликовал определение Высшего антикоррупционного суда по подозреваемой.

Ранее сообщалось, что в Одессе НАБУ провело обыски на местном телеканале. Сотрудников не пускали на рабочие места, не давали снимать процесс и изымали технику. Руководство телеканала назвало обыски давлением на свободу слова

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