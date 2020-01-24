Общество и люди

Международный день таможенника 2020: поздравления и открытки

В воскресенье, 26 января, отмечают Международный день таможенника.

«ФАКТЫ» собрали красивые поздравления и открытки к празднику.

Поздравляю со Всемирным днем таможенника и хочу пожелать неутомимой, бравой и постоянной бдительности, осмотрительности, внимательности, выдержки, смелости, решительности, настойчивости и удачи на посту. Пусть каждый день «ввозит» в твою жизнь яркие эмоции и счастье, пусть подальше от тебя «вывозит» все тревоги и печали. Успехов в деятельности, крепких сил, здоровья и личного благополучия.

***

Контрабанда не проедет,

Нарушитель не пройдет,

Находясь за то в ответе,

Пост таможенник блюдет!

Мы, таможенник, ведь знаем —

Труд твой важный и большой!

И сегодня поздравляем

Мы тебя со всей душой!

***

С Днем таможенника вас

От души я поздравляю,

Только счастье на границе

Пропускать я пожелаю.

Пусть удача и богатство

Ваш кордон пересекают,

Силы, бодрость и здоровье

Никогда не иссякают.

Пусть нелегкая работа

Будет в радость вам всегда,

Стресс и нервные расстройства

Пусть не тронут никогда.

***

День таможенника дружно

Миром отмечаем.

Классным парням и девчатам

Лишь добра желаем.

Чтоб работа только радость,

Прибыль приносила.

В жизни личной было счастье,

В теле бодром сила.

***

Таможенник отважный,

Сегодня праздник твой,

Пусть жизнь тебе, что важно

Преподнесет с лихвой!

Предметов запрещённых

Не будет в багажах,

И пусть успех огромный

Преследует в делах!

Напомним, что 25 января — именины у Татьян. Вы можете выбрать красивую открытку для именинниц.

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