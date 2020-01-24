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Общество и люди

Международный день таможенника 2020: поздравления и открытки

14:41 25 января 2020 9
Международный день таможенника
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

В воскресенье, 26 января, отмечают Международный день таможенника.

«ФАКТЫ» собрали красивые поздравления и открытки к празднику.

Международный день таможенника

Поздравляю со Всемирным днем таможенника и хочу пожелать неутомимой, бравой и постоянной бдительности, осмотрительности, внимательности, выдержки, смелости, решительности, настойчивости и удачи на посту. Пусть каждый день «ввозит» в твою жизнь яркие эмоции и счастье, пусть подальше от тебя «вывозит» все тревоги и печали. Успехов в деятельности, крепких сил, здоровья и личного благополучия.

Международный день таможенника

***
Контрабанда не проедет,
Нарушитель не пройдет,
Находясь за то в ответе,
Пост таможенник блюдет!

Мы, таможенник, ведь знаем —
Труд твой важный и большой!
И сегодня поздравляем
Мы тебя со всей душой!

Международный день таможенника

***
С Днем таможенника вас
От души я поздравляю,
Только счастье на границе
Пропускать я пожелаю.

Пусть удача и богатство
Ваш кордон пересекают,
Силы, бодрость и здоровье
Никогда не иссякают.

Пусть нелегкая работа
Будет в радость вам всегда,
Стресс и нервные расстройства
Пусть не тронут никогда.

Международный день таможенника

***
День таможенника дружно
Миром отмечаем.
Классным парням и девчатам
Лишь добра желаем.

Чтоб работа только радость,
Прибыль приносила.
В жизни личной было счастье,
В теле бодром сила.

Международный день таможенника

***
Таможенник отважный,
Сегодня праздник твой,
Пусть жизнь тебе, что важно
Преподнесет с лихвой!

Предметов запрещённых
Не будет в багажах,
И пусть успех огромный
Преследует в делах!

Международный день таможенника

Напомним, что 25 января — именины у Татьян. Вы можете выбрать красивую открытку для именинниц.

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