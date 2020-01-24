Общество и люди

День ангела Кирилла: душевные поздравления и открытки

В пятницу, 31 января, — День памяти святителей Афанасия и Кирилла. Если у вас есть знакомый или друг Кирилл, мы предлагаем его поздравить с именинами.

«ФАКТЫ» собрали красивые поздравления и открытки.

Я желаю, чтоб задумки

Все свои осуществил,

Будь силен и духом крепок,

Лишь вперед иди, Кирилл.

Пусть тебе все удается,

В сердце пусть любовь живет,

А уныние, Кирюха,

Никогда пусть не возьмет.

Ладится пускай работа,

В гору лишь идут дела,

Я желаю, чтобы радость

Жизнь тебе всегда несла.

***

Желаю от души тебе, Кирилл,

Чтоб в океане счастья ты купался,

Чтоб радость каждый миг тебе дарил,

Желаю, чтоб всегда ты улыбался!

Пускай всегда сбываются мечты,

Здоровья тебе крепкого желаю,

Удачи, ясных дней и доброты,

Чтоб жизнь твоя была подобна раю!



***

Тебя, Кирилл, поздравлю

И пожелаю счастья,

Желаю, чтобы весь

Мир был в твоей власти.

Имя твое значит —

Властитель и владыка,

Желаю, чтоб судьбой своей

Управлял ты лихо.

Чтоб тебе условия

Жизнь не диктовала,

Удача пред тобой,

Чтоб голову склоняла.

Желаю на ногах

Тебе стоять я твердо,

Звание владыки

Нести по жизни гордо.



***

Я тебя поздравляю, Кирилл,

И желаю огромных успехов,

Оптимизма, задора и сил,

Долгих лет и задорного смеха.

Чтоб в душе поселился покой,

И забота родных согревала,

И любовь безграничной волной

Днем и ночью тебя накрывала!

Отметим, что именины 31 января и у Дмитрия. Предлагаем выбрать для него поздравление.

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