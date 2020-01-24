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День ангела Кирилла: душевные поздравления и открытки
В пятницу, 31 января, — День памяти святителей Афанасия и Кирилла. Если у вас есть знакомый или друг Кирилл, мы предлагаем его поздравить с именинами.
«ФАКТЫ» собрали красивые поздравления и открытки.
Я желаю, чтоб задумки
Все свои осуществил,
Будь силен и духом крепок,
Лишь вперед иди, Кирилл.
Пусть тебе все удается,
В сердце пусть любовь живет,
А уныние, Кирюха,
Никогда пусть не возьмет.
Ладится пускай работа,
В гору лишь идут дела,
Я желаю, чтобы радость
Жизнь тебе всегда несла.
***
Желаю от души тебе, Кирилл,
Чтоб в океане счастья ты купался,
Чтоб радость каждый миг тебе дарил,
Желаю, чтоб всегда ты улыбался!
Пускай всегда сбываются мечты,
Здоровья тебе крепкого желаю,
Удачи, ясных дней и доброты,
Чтоб жизнь твоя была подобна раю!
***
Тебя, Кирилл, поздравлю
И пожелаю счастья,
Желаю, чтобы весь
Мир был в твоей власти.
Имя твое значит —
Властитель и владыка,
Желаю, чтоб судьбой своей
Управлял ты лихо.
Чтоб тебе условия
Жизнь не диктовала,
Удача пред тобой,
Чтоб голову склоняла.
Желаю на ногах
Тебе стоять я твердо,
Звание владыки
Нести по жизни гордо.
***
Я тебя поздравляю, Кирилл,
И желаю огромных успехов,
Оптимизма, задора и сил,
Долгих лет и задорного смеха.
Чтоб в душе поселился покой,
И забота родных согревала,
И любовь безграничной волной
Днем и ночью тебя накрывала!
Отметим, что именины 31 января и у Дмитрия. Предлагаем выбрать для него поздравление.
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