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Происшествия

Дело Гандзюк: в Болгарии задержан предполагаемый организатор нападения на активистку

22:00 24 января 2020 27
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Инф. «ФАКТОВ»

В пятницу, 24 января, на территории Болгарии задержали Алексея Москаленко (Левина), который разыскивается по подозрению в причастности к нападению на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк. Информация появилась на официальном сайте Офиса генпрокурора.

Сообщается, что в операции принимали участие сотрудники правоохранительных органов Болгарии, представители Офиса генерального прокурора Украины и Службы безопасности Украины.

Напомним, несколько дней назад в Херсонской области проводилась отработка подозреваемых в убийстве активистки Екатерины Гандзюк. Обыски прошли у главы Херсонского облсовета Владислава Мангера, председателя Херсонской ОГА Андрея Гордеева, его заместителя Евгения Рищука.

А Печерский районный суд города Киева оставил под стражей до 4 марта 2020 года подозреваемого в деле об убийстве Екатерины Гандзюк Игоря Павловского.

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